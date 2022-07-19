Bursa'da 17 yaşındaki genç kızı öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Bursa'da 17 yaşındaki Berivan Yaprak Turga'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Uğur Arak (30), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, "18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın eylemini, kızgın olduğu maktule karşı kasten işlediğini öne süren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, indirim uygulanmaksızın üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Sanık Uğur Arak, maktulün olayın öncesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, "Ona yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Suça konu eylemi, iddia edildiği şekilde gerçekleştirmedim. Bilirkişi raporu hatalıdır, ben sol elimle kaşık dahi tutamam. Elimde atış artığı da tespit edilmemiştir. Sevdiğim kadını kaybettim. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın maktulün ölümüne sebebiyet verdiğine dair net ve somut delil bulunmadığını dile getiren sanık avukatları da Uğur Arak'ın sol elini aktif kullanamadığını, bu nedenle cinayeti işleyemeyeceğini ve olası kast koşullarının oluşmadığını belirterek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde 8 Mart 2015'te Berivan Yaprak Turga'nın evine çağırdığı arkadaşlarından Uğur A. ile aralarında tartışma çıkmıştı. Tabancayla göğsünden vurularak yaralanan Turga, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, kolundan yaralanan Uğur A. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İfadesinde, Turga'nın kendisine sinirlendiği için intihara kalkıştığını, elindeki tabancayı almaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia eden Uğur A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, aynı yıl "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin başvurusu üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanığın "olası kastla adam öldürme" suçundan yeniden yargılanmasına karar vermişti.

