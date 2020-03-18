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Bursa’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları

BURSA HABERLERİ  | 18.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı törenlerle kutlandı.
Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bir dizi program ise koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler gereği iptal edildi. Törene Karacabey Kaymakamı Mustafakemalpaşa Kaymakam Vekili Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Çanakkale Zaferi’yle dünyaya onur dersi verilerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması adına çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Kur’an-ı kerim tilâveti ve Müftü Ahmet Büyükgül tarafından şehitler için yapılan duanın ardından Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı töreni son buldu.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan milletin ibret verici kahramanlık destanıdır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

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