Bursa’da 186 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Bursa’da bandrolsüz tütün satılan iş yerine yapılan operasyonda 186 kilo tütün ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde kaçak tütün satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü tütün ele geçirilirken iş yeri sahibi M.K. ve C.K. gözaltına alındı. İş yeri sahipleri sorgulanmak üzere emniyete götürülürken işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

