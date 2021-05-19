Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına havai fişekli final

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlikler, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü başlattığı günün 102'nci yıl dönümü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş müjdesi olan 19 Mayıs kutlamaları kapsamında gün boyunca Gölyazı'da tekne turu, Kent Müzesi önünde halk oyunları gösterileri, karate-kata, güreş ve mehter gösterileri, 102 motosikletli ve 102 off-road aracının katıldığı kortej ve Orhangazi Parkı'ndaki mini spor şenliği gerçekleştirildi.
Kutlamalar, gece Tophane'deki Saat Kulesi önünden yapılan havai fişek gösterisiyle son buldu.
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