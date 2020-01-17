Bursa'da 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesi davası

Bursa'da 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Uğur Bora, Cihan ve İnan Dinç ile tutuksuz müşteki sanıklar Canan, İskan ve Naime Bora, maktul yakınları, taraf avukatları katıldı.

Kavgada eşi Kenan Bora öldürülen müşteki sanık Naime Bora, eşinin kardeşi ve eşinin alt katlarında oturduğunu ve aralarında sürekli çeşitli nedenlerle tartışma yaşandığını anlattı.

Olay günü eltisinin kardeşi Cihan Dinç'in oğlu Uğur Bora'yı tehditte bulunarak darbettiğini ileri süren Bora, sonrasında iki aile arasında arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve eşinin, eltisinin kardeşi İnan Dinç tarafından bıçaklandığını anlattı.

Savunmasını yapan sanık Uğur Bora da olay günü yaşanan arbedede yengesinin kardeşi Cihan Dinç'in babasının boğazına bıçakla vurduğunu belirterek, "İnan da babamın karın bölgesine bıçakla vurdu. Ben bunları gördüm, İnan'ın elinde siyah dikiş tutmaz vardı, Cihan'ın elinde de kahverengi kalın, bordoya benzer kalın saplı bir bıçak vardı. Cihan Dinç babamın boynuna bıçakla vurduğunda babam yere düştü. Yerde annemin kucağında bulunduğu sırada İnan Dinç karın bölgesine 4-5 defa bıçakla vurdu." diye konuştu.