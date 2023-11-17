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Bursa’da 2 bin 669 araç kontrol edildi, 27 sürücüye toplam 143 bin lira ceza

17.11.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, asayiş suçlarına yönelik sabit yol, park ve bahçe uygulamaları düzenlendi.

Bursa’da 2 bin 669 araç kontrol edildi, 27 sürücüye toplam 143 bin lira ceza

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri ile Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla “Sabit Yol, Park ve Bahçe Uygulamaları” gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplamda 5 bin 461 UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalarda 3 adet ruhsatsız silah, 38 adet fişek, bir adet kurusıkı silah, 3 gram esrar maddesi ve 4,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, bir çalıntı motor ve şüphelisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca uygulamalarda 2 bin 669 araç kontrol edildi ve 27 araç sürücüsüne toplamda 143 bin 300 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirirken, yapılan ‘huzur’ uygulamalarıyla birlikte suç oranlarının azaldığı aktarıldı.

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