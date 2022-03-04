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Bursa'da 2 bin zeytin fidanı çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

04.03.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 2 bin zeytin fidanı çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yaklaşık 2 bin yetişmiş zeytin fidanını çaldığı belirlenen 3 kişiden ikisi yakalandı.

Kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir zeytin fidanlığına iki kamyonetle gelen şüpheliler, fidanları kamyonetlere yükledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Aynı kamyonetlerle aynı gece tekrar fidanlığa gelen hırsızlar, iki kamyonet dolusu daha zeytin fidanını çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayını araştıran ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 3 kişi oldukları belirlenen hırsızları takip ederek, fidanları İstanbul Beylikdüzü'nde bir depoda ele geçirdi.

Olaya karıştıkları belirlenen Ş.A. (32) ve S.G. (29) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, tutuklandı.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen R.A'nın bulunması için çalışmalar sürüyor

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