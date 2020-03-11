Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davanın sanığı hakim karşısında

Bursa'da 2 yaşındaki erkek çocuğunun ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu Kenan A. (40) ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı. "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve suçu bildirmeme" suçundan tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu anne müşteki sanık Aysel H. duruşma salonuna gelmedi.

Kenan A, Aysel H. ile olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanıştıklarını söyledi.

Aysel H'nin, oğlu Umut'u başkalarına emanet ederek geceleri dışarı çıktığını öne süren Kenan A, şu ifadeleri kullandı:

"Aysel'le Bursa'ya yerleşmeye karar verdik. Olaydan 3 gün önce Demirtaş Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Çocuk hastaydı ve sürekli kusuyordu. Aysel evde yoktu, çocuğu tek başıma yıkadım. Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. Kimliği olmadığı için hastaneye götüremedik. Olay gecesi Aysel yine dışarıdaydı. Süt hazırlamak için mutfağa gittiğimde salondan ses geldi. Salona döndüğümde Umut'un yere düşmüş olduğunu gördüm. Ağzını açmaya çalıştım. Çocuğu alıp semt polikliniğine götürdüm. Çocuk daha ölmemişti. Aysel'i arayıp 'Çabuk gel, Umut koltuktan düştü' dedim. Aysel hastaneye geldi, ben de kardeşimin yanına gittim. Ona da 'Benim aranmam var, ifadede kardeşimin adını ver' dedim."