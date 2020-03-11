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Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davanın sanığı hakim karşısında

BURSA HABERLERİ  | 11.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davanın sanığı hakim karşısında

Bursa'da 2 yaşındaki erkek çocuğunun ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu Kenan A. (40) ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı. "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve suçu bildirmeme" suçundan tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu anne müşteki sanık Aysel H. duruşma salonuna gelmedi.

Kenan A, Aysel H. ile olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanıştıklarını söyledi.

Aysel H'nin, oğlu Umut'u başkalarına emanet ederek geceleri dışarı çıktığını öne süren Kenan A, şu ifadeleri kullandı:

"Aysel'le Bursa'ya yerleşmeye karar verdik. Olaydan 3 gün önce Demirtaş Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Çocuk hastaydı ve sürekli kusuyordu. Aysel evde yoktu, çocuğu tek başıma yıkadım. Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. Kimliği olmadığı için hastaneye götüremedik. Olay gecesi Aysel yine dışarıdaydı. Süt hazırlamak için mutfağa gittiğimde salondan ses geldi. Salona döndüğümde Umut'un yere düşmüş olduğunu gördüm. Ağzını açmaya çalıştım. Çocuğu alıp semt polikliniğine götürdüm. Çocuk daha ölmemişti. Aysel'i arayıp 'Çabuk gel, Umut koltuktan düştü' dedim. Aysel hastaneye geldi, ben de kardeşimin yanına gittim. Ona da 'Benim aranmam var, ifadede kardeşimin adını ver' dedim."

Kenan A, Umut'un ölümüyle ilgisinin olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan A'nın tutukluluk halinin devamına ve çocuğun doğuştan rahatsızlığının olup olmadığına ilişkin doğum raporlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında, Umut H, annesinin erkek arkadaşı Kenan A. tarafından bilinci kapalı halde, koltuktan düştüğü iddiasıyla semt polikliniğine götürülmüş, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Umut, yoğun bakımda 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından anne Aysel H'nin şikayeti üzerine Kenan A. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kenan A. ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen Aysel H. hakkında dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Dava Ölüm

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