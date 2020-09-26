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Bursa’da 200 ilk yardım eğitmenine OED eğitimi

BURSA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 200 ilk yardım eğitmenine OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitimi verildi.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında; il genelinde kamu ve özelde ilk yardım eğitimi veren merkezler ile eğitici eğitimi veren merkezlerdeki eğitmenlere, OED eğitimi verildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 200 ilk yardım eğitmenine OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitimi verildi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında; il genelinde kamu ve özelde ilk yardım eğitimi veren merkezler ile eğitici eğitimi veren merkezlerdeki eğitmenlere, OED eğitimi verildi. Pandemi kurallarına riayet edilen eğitimler Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilirken, on gün boyunca devam eden eğitimlerde toplamda 200 kişi eğitim aldı.
Bu özel cihazın hastane öncesi ve 112 ekipleri gelinceye kadar cihaz eğitimi almış ve ilk yardım yetki belgesine sahip kişiler tarafından uygulanabilecek bir cihaz olduğunu belirten Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, cihaz sayesinde ani kalp durması gibi durumlarda 3-5 dakika içinde uygulanabilen şok ile sağ kalım oranına yüzde 50-70 oranında olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

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