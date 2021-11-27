Bursa'da 250 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 1500 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Görükle Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Yaklaşık 200 araç kontrol edildi, 1500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 35 iş yerinden 22'sine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.



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