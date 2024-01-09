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Bursa'da 250'yi aşkın tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı

09.01.2024 15:16 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 parçanın üzerinde tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Y. (41) ve Veysel G'nin (41) tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerine baskın yaptı.

İbrahim Y'nin evinde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 153 sikke ve 36 obje, 30 sütun başı, 34 pişmiş toprak kabı parçası, mızrak ve ok uçları, mezar taşı parçaları, insan figürlü taş, kabartma, hançer, şamdan, metal tabanca iskeleti, el dedektörü ele geçirildi.

Şüpheli Veysel G'nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Bursa tarihi eser operasyon

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