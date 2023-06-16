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Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü

16.06.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü

Uğur Kaval idaresindeki 34 AF 4820 plakalı kamyonet, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkisinde İlker Demirci'nin kullandığı 16 S 1101 plakalı servis aracına, ardından da Ali Özcan yönetimindeki 16 AOZ 056 plakalı çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, kamyonette bulunan Cemil Albayrak araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Albayrak, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Albayrak, Özcan ve Kaval, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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