Bursa'da 3 yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa'da bir aracın çarpması nedeniyle yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Mahmut A. yönetimindeki 16 NPB 15 plakalı otomobil, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Yaralanan Gülsüm A, Ahmet A. ve Mevlide S, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.



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