YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da 3 yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa'da 3 yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

14.02.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3 yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa'da bir aracın çarpması nedeniyle yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Mahmut A. yönetimindeki 16 NPB 15 plakalı otomobil, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Yaralanan Gülsüm A, Ahmet A. ve Mevlide S, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Adana'da kayıp kişi ölü bulunduAdana'da kayıp kişi ölü bulundu
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:23
İkindi
16:16
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazartesi

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Günay Eczanesi
Gemlik
Nur Eczanesi
Gemlik
Gürsu Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Zümrüt Eczanesi
Inegol
Burak Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.