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Bursa'da 327 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı

AA AA
01.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Bursa'da düzenlenen operasyonda 327 parça tarihi eser ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 327 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheliler A.M. (44) ve M.A.D'nin (30) ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istedikleri bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyon kapsamında şüphelileri gözaltına alan ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 297 adet Roma dönemine ait tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 adet mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tarihi eser operasyon

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