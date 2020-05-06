YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da 4 apartmanın karantinası bitti

Bursa’da 4 apartmanın karantinası bitti

BURSA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınan 3 apartmanın karantina uygulaması sonlandırıldı.Türkiye’de etkisini gösteren korona virüse karşı güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınan 3 apartmanın karantina uygulaması sonlandırıldı.
Türkiye’de etkisini gösteren korona virüse karşı güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bursa’da artan korona virüs vakaları nedeniyle Gürsu ilçesinde bulunan 3 apartman karantinaya alınmıştı. 14 gün boyunca karantina altında tutularak gerekli kontrollerin yapıldığı apartmanlardan güzel haber geldi. Bursa Valiliği Gürsu’da bulunan 3 apartmanın karantina sürecinin bittiğini açıkladı. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle; "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 16.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi Alp Sokak No:5, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:88, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No:3’te bulunan apartmanlarımızda uygulanan karantina uygulaması 30.04.2020 saat:24.00 itibariyle, yine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 22.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi Vardar Sokak No:7’de bulunan apartmanımızda uygulanan karantina uygulaması 05.05.2020 saat:24.00 itibariyle sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Bursa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:50
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:11
Yatsı
21:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Alev Eczanesi
Nilufer
Elit Eczanesi
Nilufer
Neşe Eczanesi
Nilufer
İlim Eczanesi
Yildirim
Yavuz Eczanesi
Yildirim
Yeni Bahar Eczanesi
Osmangazi
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.