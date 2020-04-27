YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da 4 günlük kısıtlama bilançosu

Bursa’da 4 günlük kısıtlama bilançosu

BURSA HABERLERİ  | 27.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Bursa dahil olmak üzere 31 büyükşehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi.Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 Büyükşehirde ve Zonguldak’da alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bursa dahil olmak üzere 31 büyükşehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 Büyükşehirde ve Zonguldak’da alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden, bin 287 kişiye toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.
Bursa’nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bin 109 kişiye 3 milyon 140 bin 549 lira, jandarma bölgesinde ise, 178 kişiye 360 bin 196 lira toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, yine aynı şekilde şehrin belirli noktalarında denetimlerini devam ettireceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:06
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Berna Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Merkez Nilüfer Eczanesi
Nilufer
Özlüce Eczanesi
Nilufer
Siteler Eczanesi
Yildirim
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa tek yürek oldu

Bursa tek yürek oldu

Ünlü söz yazarının ağabeyi korona kurbanı

Ünlü söz yazarının ağabeyi korona kurbanı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.