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Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsüne 13 yıl hapis cezası

BURSA HABERLERİ  | 23.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsüne 13 yıl hapis cezası

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yargılanan tır sürücüsü 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ali Aşkın A, taraf avukatları ve mağdurlardan bazıları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda da asli kusurlu olduğu belirtilen sanığa, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Ali Aşkın A'nın, kararın kesinleşmesinin ardından tutuklanacağı öğrenildi.

- Olay

İsmail Acar idaresindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil, 6 Mayıs 2018'de Bursa-Orhaneli kara yolunda Doğancı Barajı yakınındaki Kapıkaya mevkisinde seyrederken, karşı yönden gelen ve plakası olmayan Ali Aşkın A'nın kullandığı tıra çarpıp yol kenarına devrilmişti. Kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olay yerinden aracıyla uzaklaşan tır sürücüsü Ali Aşkın A. jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan sanık, bir süre sonra tahliye edilmişti.

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