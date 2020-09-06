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Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu

BURSA HABERLERİ  | 06.09.2020 19:01 | Son Güncelleme

Yaralı çocuğun en son birlikte yürüdüğü tespit edilen 10 yaşındaki çocuk ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Bursa'nın Gürsu ilçesinde inşaatta yaralı halde bulunan Suriye uyruklu 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Kurtuluş Mahallesi'nde çocuk sesleri duymaları üzerine inşaat halindeki 4 katlı binaya giren vatandaşlar Suriye uyruklu A.A'yı başından yaralı vaziyette buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A'yı Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.A'nın en son Suriye uyruklu Y.B. (10) ile yürüdüğünü tespit etti.

Y.B. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.

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