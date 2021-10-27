YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

27.10.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa-Gemlik kara yolunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Gemlik Otoyol Gişeleri mevkisinde yakalanan 41düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Aynı bölgede yakalanan ve organizatör olduğu belirtilen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladıMarmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:53
İkindi
15:47
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.