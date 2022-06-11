Bursa'da 5 gündür haber alınamayan yaşlı kadın arazide bulundu

Bursa'nın Keles ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadına ulaşıldı.

Kırsal Kıranışıklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs Bayram'ın (76) salı günü ayrıldığı evine dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine jandarmanın yanı sıra AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri çalışma başlattı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, aramaların 5. gününde jandarma ekiplerince arazide bulundu.

Kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Bayram, daha sonra yakınlarına teslim edildi.



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