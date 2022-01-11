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Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

11.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak ölümüne yol açan sürücü tutuklandı.

Süleymaniye Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu'nun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan Fatma V'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Fatma V, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Fatma V'nin ifadesinde araç kullanmayı yeni öğrendiğini, daha önce birkaç kez trafiğe çıktığını ve kaza öncesi aracı durduramadığını belirterek, olaydan üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

Çocuğun cenazesi ise ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla Süleymaniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fatma V. idaresindeki 43 RR 662 plakalı otomobil dün Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta dedesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarpmıştı. Kazada yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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