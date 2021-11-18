Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da polis ekiplerince 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit etti.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda 58 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

K.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz