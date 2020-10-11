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Bursa'da 6 ayda İHA ile 26 bin 973 kat artışı tespit edildi

BURSA HABERLERİ  | 11.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Bursa'da 6 ayda İHA ile 26 bin 973 kat artışı tespit edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için devreye aldığı İnsansız Hava Aracı (İHA), son 6 ayda taradığı 405 bine yakın binada kat artışı belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, nisanda İHA ile havadan takip uygulamasını başlattı.

İHA bu süreçte 104 saat havada kalıp 370 kilometrekare alan tarayarak 113 bin 500 kare fotoğraf çekti.

Ağırlıklı olarak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerini kapsayan denetimlerde 404 bin 977 bina üzerinde 26 bin 973 kat artışı tespit edildi.

Haritada da işaretlenen yapıların ruhsatlı mı yoksa kaçak mı olduğunun belirlenmesi için konu, fotoğraflarla ilgili ilçe belediyelerine iletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, birinci derece deprem kuşağında yer alan kentte, özellikle kaçakla mücadele konusunda ciddi çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Bursa'nın, ekonomiye yön veren bir şehir olması bakımından Türkiye'nin en fazla göç alan illerinden biri haline geldiğini vurgulayan Aktaş, "Göçlerle artan nüfus, beraberinde düzensiz yapılaşmayı getirmiş. Maalesef Bursa'mızdaki plansız yapılaşma, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gereken seviyelerde. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, şehrin bütününün havadan İHA ile takip edildiği uygulama için gerekli cihaz yatırımlarını yaptıklarını aktardı.

Havadan denetimleri etkin bir şekilde sürdürdüklerini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Ruhsatlandırma konusunda ilçe belediyelerimiz yetkili. Bu nedenle tespitini yaptığımız bu kat artışlarını harita üzerinde işaretleyip yapının kaçak mı yoksa yasal mı olduğunun belirlenmesi için konuyu ilçe belediyelerine bildiriyoruz. Yani bu rakam içinde yasal olarak yapılan kat artışları da var. Bunları ilçe belediyelerimiz tespit edip gerekli işlemi yapıyor. Büyükşehir olarak denetimde aktif rol aldığımız gibi isteyen ilçe belediyelerimize yıkım konusunda ekip ve ekipman desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda son 1 yıl içinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, İznik, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Gemlik’te ilçe belediyelerinin talebi doğrultusunda 200'e yakın binanın yıkımına da destek verdik."

Aktaş, İHA ile kaçak yapı tespiti uygulamasının, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğince bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldüğünü sözlerine ekledi.

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