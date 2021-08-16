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Bursa'da 67 düzensiz göçmen yakalandı

16.08.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 67 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen yol kontrolünde 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa'daki kuzey gişelerinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini gören bir kamyonun sürücüsü, kontrol noktasına girmemek için başka bir araca çarparak durdu. Sürücü, daha sonra araçtan inerek uzaklaştı.

Kamyonu kontrol eden ekipler, aracın kasasında Pakistan ve Bangladeş uyruklu 67 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Göçmenler, yasal işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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