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Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu belirlendi

01.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu belirlendi

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2015 yılında ormanlık alanda bulunan ve kimliği tespit edilemeyen yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 yıl önceki faili meçhul olayla ilgili soruşturma yeniden ele alınarak araştırmalar derinleştirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde jandarma ekipleri ve uzmanlarca yapılan kazı çalışmaları ve incelemeler sonucu kadın cesedinin bulunduğu çukurun hemen yanında bir insana ait diş kemiklerine rastlandı. Bu bölgede araştırmalarını sürdüren ekipler, kadın cesedinin yakınında bir de erkek cesedinin olduğunu tespit etti.

Orta yaşlardaki iki kişinin yakıldıkları sırada hayatta olmadıkları, cesetlerinin altına odun konulup üstlerine de yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Savcılık, cesetlerin kimlere ait olduğunu, fail ya da failleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Kestel Ümitalan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda 18 Eylül 2015'te yangın olduğunu fark eden gözetleme kulesindeki görevli durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüş, bölgede inceleme yapan ekipler çukurun içinde ceset bulmuştu.

Cesedin, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda bir kadına ait olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada delil ve bulgular yetersiz olduğundan fail ya da faillere ulaşılamamıştı.

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