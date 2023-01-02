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Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi

02.01.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bazı zincir market şubeleri geçici süreliğine mühürlendi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında etiket-kasa fiyat farklılığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 9 zincir market şubesine mühür vuruldu.

İnegöl Belediyesinden zincir market şubelerinin mühürlenmesine ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığı ve refahını korumak adına yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özellikle marketlere yönelik denetimler kapsamında; etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 zincir markete ait, toplam 9 market şubesi belediye encümeni kararı ile 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir. Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri ara verilmeksizin sürerken, 3'üncü ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemleri yapılmaya devam edecektir."

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