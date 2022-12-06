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Bursa’da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu

06.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir araç bayisinin otoparkında bulunan 1’i cip 2 araç yanarak kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.

Bursa’da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1’i cip ve 3 otomobile daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü. Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır araç kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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