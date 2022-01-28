Bursa'da aracına kar topu atan çocuklara saldıran şoför bıçakla yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracına kar topu atan çocuklara saldıran minibüs şoförü bıçakla yaralandı.
Muradiye Mahallesi Kaplıca Caddesi'nde seyreden Y.E. (39) idaresindeki 16 M 10205 plakalı minibüse mahalledeki çocuklar kar topu attı.
Duruma sinirlenerek yanına gittiği çocuklara tekme atarak onları itmesi güvenlik kamerasınca da görüntülenen Y.E, bu sırada yanına yaklaşan F.A. (19) tarafından bıçaklandı.
Bileğinden yaralanan şoför, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
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