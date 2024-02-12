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Bursa’da aralarında husumet bulunan kişinin dükkanına böyle ateş açtı

İHA İHA
12.02.2024 10:06 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir şüpheli aralarında husumet bulunan kişinin dükkanına gelip tabancayla ateş açtı.

Bursa’da bir şüpheli aralarında husumet bulunan kişinin dükkanına gelip tabancayla ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesinde ise yol verme tartışmasına tutuşan bir grup saldırgan, yolcu dolu belediye otobüsünün camlarını yumrukladı.
Merkez, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibiyle aralarında husumet bulunan şüpheli, yanına tabanca alıp dükkana geldi. Kimseye aldırış etmeyen saldırgan, iş yerine kurşun sıkıp olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken, polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bir başka olay ise Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu dolu belediye otobüsünün şoförü ile araç sahibi arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen 3 kişi şoförün bulunduğu yere gelerek önce küfür etti, arıdan camı yumrukladı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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