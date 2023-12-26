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Bursa'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı

26.12.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 19 kişi yakalandı, iki işletme ve 14 iş yerine para cezası uygulandı.

Bursa'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla 300 personelin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Kentin çeşitli noktalarında toplam 509 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, iki işletme ve 14 kişiye 69 bin 112 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda 20 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 36 bin 262 makaron, 134 bin 675 yaprak sigara kağıdı, 29 bin 920 sigara filtresi, 109 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram nargile kömürü, 4 kilogram nargile tütünü, 1 litre kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

Uygulama sırasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

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