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Bursa’da aşı olanların sayısı belli oldu

23.01.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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Bursa’da aşı olanların sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 81 ildeki aşılanan kişi sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 81 ildeki aşılanan kişi sayılarını paylaştı. İl il açıklanan haritaya göre Bursa’da 39 bin 470 kişi aşı oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişi aşı oldu" ifadelerini kullandı.
İl il açıklanan haritaya göre Bursa’da 39 bin 470 kişi aşı oldu.

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