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Bursa'da "Aşık Veysel Yılı" konseri düzenlendi

02.05.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin, Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği'nin organizasyonu ile konser düzenlendi.

Bursa'da "Aşık Veysel Yılı" konseri düzenlendi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Enver Merallı yönetti.

Konserde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Devlet Halk Dansları Topluluğu Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sahne aldı.

Gecede, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Kara Toprak", "Küçük Dünyam" ve "Sen Bir Ceylan Olsan Bende Bir Avcı" sevilen ve unutulmayan eserleri solist ve koro tarafından seslendirildi.

Konser sonunda şef ve solistlere çiçek takdim edildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa

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