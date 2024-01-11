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Bursa’da atı bisikletine bağlayarak götürdü

11.01.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletine atı bağlayarak götüren şahıs cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa’da atı bisikletine bağlayarak götürdü

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs bisikletine atı bağlayarak götürdü. Bir süre boyunca atı bisikletine bağlı şekilde götüren şahıs daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa’da atı bisikletine bağlayarak götürdü

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