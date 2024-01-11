Bursa’da atı bisikletine bağlayarak götürdü

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs bisikletine atı bağlayarak götürdü. Bir süre boyunca atı bisikletine bağlı şekilde götüren şahıs daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.