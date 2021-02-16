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Bursa'da atık sularını dereye boşalttığı belirlenen fabrikayla ilgili işlem başlatıldı

16.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Bursa'da atık sularını dereye boşalttığı belirlenen fabrikayla ilgili işlem başlatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde atık sularını dereye boşalttığı belirlenen fabrikayla ilgili idari işlem yapıldı.

Çepni Deresi'nden denize siyah su aktığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan kontrollerde bölgedeki bir fabrikanın havuzda biriktirdiği atıkları boru vasıtasıyla dereye boşalttığı, bu şekilde atıkların denize kadar ulaştığı tespit edildi.

İlgili firma hakkında haber verilen Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem başlatıldı.

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