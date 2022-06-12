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Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışları tamamlandı

12.06.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersu Şaşma, sırıkla atlamayı kazanırken 5.80’lik derecesiyle salon rekorunu yeniledi

Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarını, ENKA Spor Kulübü erkekler ve kadınlarda lider tamamladı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde ve Osmangazi Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyon, ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Sırıkla atlama erkekler mücadelesinde Ersu Şaşma, hava muhalefeti nedeniyle salona alınan yarışmada 5.80 metrelik derece atlayarak hem açık havadaki en iyi derecesi olan Türkiye rekorunu tekrar etti, hem de 5.71 ile salon Türkiye rekorunu yeniledi.

Yine salonda yapılan uzun atlama kadınlar müsabakasında ise Gizem Akgöz, son hakkındaki 6.31 metre ile bu daldaki 23 yaş altı salon rekoruna ortak oldu. 23 yaş altında daha önceki salon rekoru, 6.31 ile geçen yıl Tuğba Danışmaz tarafından kayda geçirilmişti.

İkinci günde disk atma erkeklerde Ömer Şahin ilk sırayı elde ederken, Türkiye atletizm tarihinde bu branşta 60 metre barajını geçen dördüncü atlet oldu. ENKA atleti Şahin, 60.16'lık performansıyla yarışı kazanırken, ikincinin yaklaşık yedi metre önünde müsabakayı bitirdi.

Üç adım atlamada olimpiyat altıncısı Necati Er, 16.44 metre ile kazanırken, 200 metrede Ramil Guliyev 20.62 ile ilk sırayı aldı. Kadınlar 800 metrede ise Ekaterina Guliyev, 2.02.14'lük derecesiyle Türkiye tüm zamanlar listesine beşinci sıradan giriş yaptı.

Kadınlarda 150, erkeklerde de 123 puanı toplayan ENKA Spor Kulübü ilk kademe yarışlarını lider tamamladı. Fenerbahçe kadınlarda 141, erkeklerde de 122 puanla ikinci, Galatasaray erkeklerde 98 puanla üçüncü, kadınlarda ise Beşiktaş 106 puanla üçüncü oldu.

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