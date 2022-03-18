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Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı

18.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı

Bursa'da iki tırın peş peşe kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa Çevre Yolu'nda seyreden L.D. yönetimindeki 06 JVG 26 plakalı tır, Geçit mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kenardaki bariyere çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Y.Y'nin kullandığı 06 CTT 157 plakalı içecek yüklü tır duramayıp refüje devrildi.

Hafif yaralanan sürücü Y.Y, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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