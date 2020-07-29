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Bursa'da azmağa düşen çocuk boğuldu

BURSA HABERLERİ  | 29.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Bursa'da azmağa düşen çocuk boğuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde azmağa düşen kız çocuğu boğuldu.

İlçede mevsimlik işçi olarak çalışan ailesiyle kaldıkları Saadet Mahallesi'ndeki çadırın yakınında arkadaşıyla oynayan Suriyeli Nucud Salih (10), dengesini yitirerek azmağa düştü.

Diğer çocukların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu bildiren çevredeki kişiler, Nucud Salih'i aramaya başladı.

Bir süre sonra düştüğü su birikintisinden çıkarılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Karacabey Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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