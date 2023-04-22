Bursa’da babasını yaralayanların babasını kurşunladı

Ticari taksiden inen saldırgan, hasmının babasına kurşun yağdırdı. Olayı duyup gelen oğlu, babasını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Olay, Cuma Mahallesi Belediye meydanında meydana geldi. Olgun Ç.(26), ticari taksiyle Belediye meydanına geldi. Araçtan inen saldırgan, hasmının babası olduğu öğrenilen Mehmet E.(65)’ye kurşun yağdırdı. Mehmet E. sol bacağına isabet eden mermiyle yere düştü. Saldırgan ticari taksiyle kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı duyup olay yerine gelen yaralının oğlu Ferit E.(25), "Baba ne oldu, kim vurdu?" diyerek üzüntü yaşadı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, saldırgan Olgun Ç.’nin (25) babası İbrahim Ç.(57) de elinden tabancayla yaralanmıştı.

Polis saldırganı arıyor.

