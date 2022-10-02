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Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

02.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan T.D. (39) kendisine ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye giden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (36) ve S.B'yi (41) suçüstü yakaladı.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda 1 yakıt deposu, 10 demir profil ve 5 PVC pencere ele geçirildi.

Malzemeler T.D'ye teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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