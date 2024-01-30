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Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA AA
30.01.2024 13:17 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Avdancık Mahallesi Dedebayır mevkisindeki bağ evinden eşyalarının çalındığını fark eden ev sahibi M.K.T. (47) jandarmaya şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı timleri, bağ evinden hırsızlık yapan zanlılardan E.Ç'yi (34) yakaladı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma ve incelemelerden sonra olayı gerçekleştiren firari şüphelilerinden Y.Ç'yi de (30) Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlılardan Y.Ç'nin 13, E.Ç'nin de 4 suç kaydının olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Firari zanlı E.U'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Bursa hırsızlık bağ evi

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