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Bursa'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

BURSA HABERLERİ  | 01.01.2021 02:36 | Son Güncelleme

Bursa'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaplıkaya Mahallesi'nde oturduğu binada 5'inci katın balkonuna çıkan Hüseyin Sayır (66), hava aldığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek zemin kata düştü.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sayır'ın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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