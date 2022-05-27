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Bursa'da bankanın para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

27.05.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bankanın para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

Bursa'da bir bankanın operasyon merkezine getirilen para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde, kimliği açıklanmayan bir şüpheli, bir bankaya ait nakit operasyon merkezine para sevkiyatı yapıldığı sırada bir para torbasını almaya çalıştı.

Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken para torbasında 100 bin avro olduğu öğrenildi.

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Şüpheli Bursa

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