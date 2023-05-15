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Bursa'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

15.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da virajı alamayıp bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Bursa'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Osmangazi ilçesi Yeni Dağ yolundan şehir merkezine seyir halindeki İsmail S'nin kullandığı 16 LLM 99 plakalı kamyonet, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İsmail S. kamyonet içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yaralı İsmail S'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail S, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bursa Osmangazi kamyonet kaza

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