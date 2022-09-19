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Bursa'da bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı

19.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı

Bursa'da bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı

Bursa'da aracıyla bariyerlere, ardından ağaçlara çarpan sürücü ağır yaralandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Sercan Yaşar idaresindeki 16 R 6573 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere, sonra da ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yaşar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı

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Bursa Nilüfer kaza

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