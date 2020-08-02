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Bursa’da bayram boyunca kesintisiz hijyen

BURSA HABERLERİ  | 02.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların ibadetlerini güvenli ve hijyenik ortamlarda yapabilmesi için 17 ilçede toplam 225 kişilik ekiple kurban atıklarının toplanması, bertaraf ve ilaçlanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı koşullarda ve huzur içerisinde ibadetlerini yapabilmeleri için 17 ilçede 150 kişi gündüz ve 75 kişi akşam olmak üzere toplam 225 kişilik ekiple kurban atıklarını toplama ve temizlik hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların ibadetlerini güvenli ve hijyenik ortamlarda yapabilmesi için 17 ilçede toplam 225 kişilik ekiple kurban atıklarının toplanması, bertaraf ve ilaçlanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı koşullarda ve huzur içerisinde ibadetlerini yapabilmeleri için 17 ilçede 150 kişi gündüz ve 75 kişi akşam olmak üzere toplam 225 kişilik ekiple kurban atıklarını toplama ve temizlik hizmetini kesintisiz sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi ekipleri, vatandaşların kurban ibadeti sonrası kurban atıklarının toplanması, bertarafı, kireçlenmesi ve yıkama uygulamalarını aralıksız her gün yerine getiriyor. 60 adet ULV makinesi, 52 adet PLV makinesi, 13 adet mist blower makinesi ve 100 adet sırt pompası ile ekipler, tüm ilçelerde vatandaşların rahat bir bayram geçirmesini sağlıyor.
Bayram boyunca olumsuz görüntülerin oluşmasına izin vermeyen ekipler, hijyen kurallarına uyarak kurban atıklarına anında müdahale ediyor. Kurban Bayramı boyunca çalışmalar devam ederken, ekipler vatandaşların kurban kesimi sürecinde hijyen kurallarına dikkat etmesini istedi.

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