Bursa'da, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi, gerekli tedbirler alındı

Bursa Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarında pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bursa için sarı alarm verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarından itibaren bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Hamile ve engelli kamu personelinin de 10-11 Mart tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

- 2 bin 924 personel, 449 iş makinesi ve 355 araç görev yapacak

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada da 10-11 Mart'ta beklenen kar yağışıyla ilgili olarak Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla "kış tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bursa AFAD olarak arama ve kurtarma araç ve malzemelerinin bakım ve yakıt ikmalleri yapılmış olup arama kurtarma ekipleri teyakkuz durumunda hazır olarak beklemektedir. STK'lerle iletişime geçilmiş olup Bursa AFAD Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde müdahaleye hazır olarak beklemektedirler." ifadeleri kullanıldı.

Kentteki ana güzergahlara ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğünün sorumluluk bölgesinde olan otoyollara vinç ve çekici araçların yerleştirildiği, bu noktalarda aralıklarla tırların bekletilebileceği bölgeler belirlendiği belirtildi.

Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşlara, kış lastiği olmaksızın trafiğe çıkmamaları yönünde bilgilendirme yapacağı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa AFAD, UEDAŞ, Türk Telekom Bursa Bölge Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 7 merkez ilçe belediyesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) ve STK'ler olmak üzere toplam 2 bin 924 personel, 449 iş makinesi ve 355 araç karla mücadeleye hazır olarak beklemektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kar yağışı sebebiyle konaklama ihtiyacı duyacak vatandaşlar için Orhangazi Yurdu'nda 300 yatak, Uludağ Üniversitesi Halime Hatun Yurdu'nda 1000 yatak hazır halde bekletilmektedir."

