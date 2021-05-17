Bursa'da beton dökülürken çöken anıt inşaatında 3 işçi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı süren anıt köprüsünün çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Dereboyu olarak bilinen Kuvayi Milliye Bulvarı'nda tabanı hazırlanan anıtın taşıyıcı köprüsü, beton döküm işlemi sırasında dereye çöktü. Kuvayi Milliye Anıtı inşaatında çalışan özel firmaya bağlı 3 işçi, dökülen beton ile demir ızgaralar arasında kalarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kurtarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 2'si ayakta tedavi edildi. Tedavisi süren işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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