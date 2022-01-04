YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

04.01.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta bir evde, tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçakla öldürdüğü belirtilen Mustafa T'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mustafa T'nin ifadesinde, birlikte alkol aldıkları sırada arkadaşının, kendisinin çocuğuna vurduğunu, tartışmanın büyümesi üzerine olayın gerçekleştiğini ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Mustafa T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gemlik'te dün sabah, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgut'u bıçakla yaralayan Mustafa T, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Durgut'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındıBursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı

Bursa Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:14
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Günay Eczanesi
Gemlik
Nur Eczanesi
Gemlik
Derman Eczanesi
Harmancik
Enver Eczanesi
Inegol
Sağlık Eczanesi
Inegol
Bircan Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.