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Bursa'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

27.01.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi'nde Muhammet K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K'yi bıçakla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.K'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Muhammet K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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