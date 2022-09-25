YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

25.09.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi 4. Gül Sokak'ta gençler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada, bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildiBursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi
"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" Sakarya'dan başladı"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" Sakarya'dan başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Anahtar Kelimeler:
Bursa vatan caddesi

Bursa Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
13:01
İkindi
16:24
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.